La estrella de fútbol Wayne Rooney fue arrestado por un cargo por intoxicación pública el 16 de diciembre e ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun en Leesburg, Virginia, Estados Unidos, según documentos judiciales.

Rooney fue arrestado por la Policía de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington (MWAA), la agencia que opera las terminales aéreas Reagan y Dulles.

Posteriormente, fue liberado tras el pago de una fianza personal, de acuerdo con el gerente de comunicaciones y medios de comunicación del condado de Loudoun, Kraig Troxell.

Según la información de la corte, el cargo fue por “blasfemia pública / intoxicación”, un delito menor según la ley de Virginia.

El portavoz del delantero explicó lo ocurrido: “Durante el vuelo, Wayne tomó una cantidad prescrita de pastillas para dormir mezcladas con un poco de consumo de alcohol y, por lo tanto, se desorientó al llegar”.

Rooney “fue abordado por la Policía que lo arrestó por un delito menor. Recibió una multa automática estatuaria y fue puesto en libertad en el aeropuerto”, agregó.

