Santiaguito, Acatenango o de Fuego, elige tu favorito para el #VolcanoCup

Desde hoy y hasta mañana, puedes votar por el volcán que represente a Guatemala en la Volcano Cup, actividad que busca concienciar sobre las amenazas de los colosos en el mundo. Santa María-Santiaguito, Pacaya, de Fuego y Acatenango se disputan un sitial de privilegio: el de ser el más activo del país.

El campeonato es promovido por la vulcanóloga Janine B. Krippner, de la Universidad Concord, Athens, Georgia.

En Guatemala, los colosos siempre son motivo de fascinación. Nacionales y extranjeros aprovechan para tomarles fotografías en momentos de actividad intensa. Las redes sociales abundan en imágenes que despiertan admiración, pero que también invitan a reflexionar sobre sus peligros.

Santiaguito & other Guatemalan volcanoes produce very dangerous pyroclastic flows. In this video you can see the flow coming down the channel, and the effects of boulders hitting trees on 9 May 2014. #VolcanoCup https://t.co/jekNvcWfSd

Este es el objetivo de la doctora Krippner, quien ideó el certamen para llamar la atención sobre la necesidad del monitoreo, predicción y sistemas de alerta temprana, tres ejes indispensables para salvar vidas en caso de erupciones.

Por Guatemala, el volcán seleccionado integrará el Grupo H, junto al Fogo, en Cabo Verde; Nyragongo, en República Democrática del Congo y uno de los más activos del mundo, y el Wolf, en Islas Galápagos.

Pinatubo will go forward to represent the Philippines in the #VolcanoCup. Many of us have been inspired by the collaborative and life-saving work done on the 1991 eruption by @VDAP_USGS_OFDA and @phivolcs_dost. pic.twitter.com/Hmt5pBg4Rw

— Dr Janine Krippner (@janinekrippner) February 14, 2018