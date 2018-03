¿A cuánto asciende la fortuna del líder ruso Vladimir Putin?

Las tensiones entre el Reino Unido y Rusia por el envenenamiento con gas nervioso de un exespía ruso y su hija, de lo cual Gran Bretaña responsabiliza al gobierno ruso, han ido subiendo de tono, así como las declaraciones de funcionarios de ambos países, que ahora salpican al presidente Vladimir Putin y las dudas sobre su fortuna personal, que siempre ha permanecido muy oculta.

Quien puso nuevamente el tema sobre la mesa fue el titular del Comité de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Tom Tugendhat, quien aseguró que Putin ha robado “US$300 millardos al pueblo ruso”, por lo que es necesario “exponerlo por lo que es”.

Putin presentó una declaración oficial de ingresos antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo 18 de marzo, en la cual registró que posee un apartamento de unos 73 metros cuadrados en San Petersburgo y dos autos fabricados en el país, así como un remolque y un todoterreno.

Asimismo, que ha acumulado 38.5 millones de rublos (unos US$675,500) en seis años de su salario, pensión militar e intereses por sus ahorros, y tiene otros US$243 mil distribuidos en 13 cuentas bancarias.

Según Jason Bush, analista de Eurasia Group, las cifras parecen muy reducidas, por su condición de mandatario, aunque son consistentes con sus declaraciones anteriores.

Por su lado, Transparencia Internacional resaltó que no había “evidencia concluyente” de que la declaración de Putin sea poco confiable, al tiempo de señalar que el sistema ruso para declarar activos es muy defectuoso.

“Putin es muy cauteloso y un gran experto en ocultar cosas, si es que los rumores son ciertos”, agregó Bush.

Bill Browder, un inversionista que se convirtió en crítico de Putin tras ser expulsado de Rusia, calcula la fortuna del presidente en US$200 millardos, en un testimonio ante el Senado de Estados Unidos.

Su colección de relojes que “está a la vista” vale “múltiplos” de su salario oficial, aseguró el activista a la cadena CNN. “Su riqueza vino de la extorsión y del robo masivo de fondos estatales”, señala.

