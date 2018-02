Temor en Antigua por desaparición, violación y asesinato de mujeres

El asesinato violento de dos mujeres ocurridos recientemente en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, ha generado alarma entre la población ante el temor de que no se trate de hechos aislados. Ambas víctimas tenían reporte de desaparición y fueron encontradas con posibles indicios de violación.

Las autoridades investigan otro caso de desaparición de una mujer de 18 años, la cual no ha sido identificada.

El 24 de enero pasado fue hallado el cadáver calcinado de Marlin Pamela Jolón López, de 21 años, en el Cerro de la Cruz. La joven era madre de tres niños, de 2, 5 y 6 años. Tenía señales de haber sido ultrajada y quemada.

Ocho días después, el 1 de febrero, fue encontrado el cadáver de Mirna Elizabeth Álvarez Álvarez, 26. El hallazgo se hizo en la avenida El Desengaño, de la ciudad colonial. El reporte forense detalla que la víctima fue estrangulada y tenía indicios de haber sido violada.

El subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, informó que ya comenzaron las investigaciones correspondientes para determinar los motivos de ambos crímenes, pero no quiso profundizar en los casos debido a que las pesquisas se encuentran en desarrollo.

Activistas de derechos de la mujer y pobladores de Antigua Guatemala manifestaron su malestar ante la violencia de género suscitada en las últimas semanas, y exigen que las investigaciones den resultados a la brevedad.

Está claro que la vida de las mujeres en esta ciudad no es una prioridad, por lo que cada vez se hace más urgente que entre nosotras tejamos redes de cuidado y contención, pero esto no implica que las autoridades no asuman su papel de garantizar el bien común para todas las personas”, señala un comunicado publicado en redes sociales.