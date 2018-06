El videoarbitraje debuta en el Mundial y salva a Francia del papelón

El videoarbitraje (VAR) debutó en la historia de los Mundiales y le regaló a Antoine Griezmann poder escribir su nombre en los libros del fútbol, pero el astro de los ‘Bleus’ estuvo lejos de una buena actuación en el primer partido de Francia en Rusia 2018, ante Australia, a la cual derrotó 2-1.

Una pelota en profundidad de Paul Pogba, autor del gol de la victoria ante Australia este sábado por el Grupo C en Kazán, puso en carrera al rubio delantero del Atlético de Madrid sobre los 56 minutos.

Griezmann ganó en velocidad y cuando pisaba el área grande cayó ante la marca deslizante de Joshua Ridson.

Francia protestó con vehemencia la acción de juego y un minuto después el árbitro uruguayo Andrés Cunha paró las acciones dibujando con sus manos un rectángulo: el VAR entraba en la historia de los Mundiales.

Cunha revisó la pantalla ubicada entre los dos bancos técnicos y ahí no tuvo dudas: penal sobre Griezmann al ser tocado ligeramente por Ridson.

What @AntoGriezmann put France ahead from the penalty spot.#FRAAUS #WorldCup pic.twitter.com/VK5GlQ7pyR

— Dylan Appolis (@DylanAppolis) June 16, 2018