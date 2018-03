Así fue como el vehículo autónomo de Uber arrolló a una mujer

El Departamento de Policía de Tempe, en Arizona, divulgó un video que muestra los momentos previos al accidente fatal en el que un vehículo autónomo de Uber embiste a una mujer de 49 años.

Elaine Herzberg cruzaba la calle en su bicicleta en una zona que no era paso peatonal cuando el auto la arrolló, indicó la Policía. Murió a causa de sus heridas.

La Policía de Tempe editó el video para cortar el momento del incidente justo antes de que el vehículo golpee a Herzberg.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 de marzo de 2018