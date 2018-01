“Gracias por todo”, Víctor Valdés y las razones por las que será recordado

Con 35 años y más de 20 títulos el portero español Víctor Valdés Arribas, dijo adiós al fútbol profesional y puso fin a su trayectoria en silencio, con una última publicación en redes sociales con el mensaje: “Gracias por todo” y eliminando todas su fotografías de sus cuentas oficiales.

Este gesto marca su desaparición de la vida pública que ya había sido anunciado por el guardameta. “Cuando se apague la luz, un día se apagará, y yo estaré con los niños, enseñándoles lo que pueden llegar a ser cuando se encienda la luz, pero yo ya no. Espero que cuando se apague la luz sea difícil encontrarme”, dijo Valdés en una entrevista concedida a RCN en 2015.

Mejor portero del Barcelona

Uno de los arqueros más exitosos del equipo azulgrana con cinco Zamoras (portero menos vencido), se incorporó al FC Barcelona a los 10 años (1 de julio de 1992). Pasó por todas las categorías inferiores del equipo y a los 17 años fue llamado por Louis Van Gaal al primer equipo.

El 14 de agosto de 2002, debutó bajo los tres palos en el juego entre el FC Barcelona y el Legia de Varsovia en la fase previa de la Champions League. En la temporada 2003-04, se ganó la titularidad ante el turco Rustu Recber y jugó los 33 partidos de la Liga, 6 de Copa y 5 de la Europa.

El 1 de septiembre de 2004 adquirió de manera definitiva el dorsal número 1. Con Frank Rijkaard como entrenador solo encajó 25 goles y ganó su primer trofeo Zamora y se coronó campeón de la Liga.

Valdés logró mantener la imbatibilidad del arco durante más tiempo (895 minutos) superando los 824 que durante 39 años estuvieron en manos de Miguel Reina. Estuvo once temporadas defendiendo al arco catalán ganando la Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Otros clubes

Luego de su salida del FC Barcelona, Víctor Valdés se unió en 2015 al Manchester United, sin embargo, su relación con Van Gaal no fue buena y jugó en la filial. Luego de su salida de “los diablos rojos”, pasó al Standard de Lieja en Bélgica. En julio de 2016 pasó al Middlesbrough de Inglaterra.

Selección de España

En cuanto a la selección española, pasó por las categorías sub 15, sub 17 y sub 21. Fue el 15 de agosto de 2005 cuando fue convocado por primera vez a la selección mayor por una lesión de Iker Casillas.

Fue hasta el 20 de mayo de 2010 cuando Vicente del Bosque lo convocó para el Mundial de Sudáfrica y debutó en el partido ante Corea del Sur. Con “La Roja” alcanzó el título de la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa de 2012.

*Con información de Sport y La Vanguardia

