¿Qué entidad pública pagó el viaje de la primera dama a EE.UU.?

La primera dama, Patricia Marroquín, acompañó al presidente Jimmy Morales en su reciente viaje a Estados Unidos, pero ninguna entidad pública se hace responsable del pago de sus gastos por transporte y alojamiento.

Aunque el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, dijo desconocer de dónde provino la erogación, aseguró que no fue la Presidencia de la República, y recomendó que se hagan las consultas a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) o a la de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

El titular de la Sosep, José María Godoy, desligó a la entidad que dirige del referido gasto.

No sé por qué motivo dijo que de la Secretaría; tal vez por la vinculación que hay de que el nombre es Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Sin embargo no es así, nosotros no hemos hecho un solo gasto, no hemos erogado un solo centavo para asuntos de la primera dama”, respondió.