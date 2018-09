Iván Velásquez seguirá en la Cicig, ONU duda sobre decisión del Gobierno

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de un comunicado, adujo tener “serias dudas” por la decisión del gobierno de impedir el ingreso de Iván Velásquez.

Según el pronunciamiento, la entidad está analizando la medida del Ejecutivo, pues no parece ser “consistente” con el acuerdo que estableció a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha solicitado a Velásquez que continúe al frente de la Cicig “desde afuera”.

The UN has serious concerns about Guatemala’s decision to bar @CICIGgt Commissioner Velasquez from entering the country. @antonioguterres asked Mr. Velasquez to continue his work from outside Guatemala until there is more clarity on the situation. https://t.co/M7aoYy4QPC

