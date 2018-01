Trío de manos y piernas, Vanity Fair se pasa de Photoshop

Como cada año, la revista Vanity Fair publicó su número especial de Hollywood, con notas sobre las celebridades de momento. Sin embargo, esta vez no fue el famoso de turno en la carátula lo que impactó a los lectores, sino sus absurdos errores de edición.

La publicación muestra en su portada a estrellas de la talla de Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Robert de Niro, Tom Hanks y Gal Gadot, algunas de las cuales presentan insólitas modificaciones efectuadas por el Photoshop. Por medio de redes sociales, usuarios se percataron que en la imagen había errores de edición, pues a dos celebridades les sobra una mano y una pierna, mientras que a otra le hace falta una extremidad.

12 extraordinary stars, one very momentous year. The 2018 Hollywood portfolio is here: https://t.co/6PfsFsPzK1 pic.twitter.com/MfRsp2y9Z3 — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de enero de 2018

“Estoy tratando de descifrar cuántas piernas tiene Reese Witherspoon, lleva molestándome por los últimos cinco minutos”, señala una usuaria.

im tryna figure out how many legs reese witherspoon’s got in here, it’s been bothering me for the last five minutes pic.twitter.com/u1uQ63sDdd — space wifey 👑 (@leiascaptain) 25 de enero de 2018

“Ella tomó una pierna de Zendaya. ¿A dónde se fue su pierna?”, respondió otra usuaria a la publicación.

im tryna figure out how many legs reese witherspoon’s got in here, it’s been bothering me for the last five minutes pic.twitter.com/u1uQ63sDdd — space wifey 👑 (@leiascaptain) 25 de enero de 2018

“Oprah es tan poderosa que tiene tres manos”, comentó el medio de entretenimiento Popcrush con mordaz ironía.

“Nicole está recargando su brazo en nada”, comentó la usuaria @WinchesterCatz, señalando otro error.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno — tyler oakley (@tyleroakley) 25 de enero de 2018

El youtuber estadounidense Tyler Oakley no perdió la oportunidad de bromear al respecto: “Oprah tiene tres manos y Reese tiene tres piernas, ¡Estamos aquí para aceptarlas por lo que son! ¡2018 se trata de amar nuestros cuerpos!”.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno — tyler oakley (@tyleroakley) 25 de enero de 2018

Al respecto, las celebridades también reaccionaron. Whiterspoon comentó: “Bien, supongo que todos saben ahora… Tengo tres piernas. Espero que todavía me acepten por lo que soy. (y nunca me disculparé por acurrucarme en @Oprah… si tienen la oportunidad, lo recomiendo mucho”.

A esto, la presentadora estadounidense respondió: “Yo acepto tu tercera pierna. Mientras sepa que tú aceptas mi tercera mano”.

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018

Comentarios

comentarios