Colapsa puente sobre autopista en Miami, hay personas atrapadas

Un puente peatonal en Miami colapsó sobre una avenida de seis vías y cayó sobre algunos carros, según televisiones locales que daban cuenta de varios posibles fallecidos.

El puente, que había sido instalado el sábado 10 de marzo pero aún no estaba abierto al público, conectaba la Florida International University (FIU) en un área cercana al aeropuerto.

Isabella Carrasco, who witnessed bridge collapse at Florida International University, says she saw “about five or six cars crushed under the bridge” https://t.co/HbVQgXj9U3 pic.twitter.com/tkmXV20vLn

— CBS News (@CBSNews) 15 de marzo de 2018