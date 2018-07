¿Le tuvo miedo a Putin? Ya en su país, Trump se contradice sobre Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 17 de julio, que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, algo que no había confirmado.

El mandatario asegura que acepta la conclusión de los órganos de inteligencia sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Esto, tras las críticas que le catalogaron de “traidor”, al no ser más claro y defensor de los intereses de su país, en la cumbre con Vladimir Putin.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018