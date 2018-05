¿Trump para el Nobel de la Paz? Sí, algunos ya lo postulan

Sí, algunos ya nominan al Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, mandatario estadounidense. Tal es el caso de al menos 18 legisladores que enviaron una carta al presidente del Comité Nobel noruego, Berit Reiss-Andersen.

Obama o Roosevelt son nombres de mandatarios de ese país que han sido nominados en diferentes épocas, y ahora Luke Messer y otros congresistas enviaron la misiva a Oslo, para “postular respetuosamente al presidente Donald J. Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la Guerra de Corea, desnuclearizar la península coreana y llevar la paz a la región”.

I applaud @realDonaldTrump for withdrawing from the disastrous Iran nuclear deal. The Iran deal was a giant mistake. It has been bad for our national security, bad for our ally Israel’s national security, and bad for the world.



A algunos les da risa la propuesta, desde los ciudadanos hasta los políticos.

Antes del 1 de febrero se pueden enviar las postulaciones para el Nobel de la Paz, que suman unos 330 candidatos, incluidas 114 organizaciones.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018