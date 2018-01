Así de caballeroso, Trump deja a Melania y Barron bajo la lluvia

El presidente estadounidense Donald Trump vuelve a dar de que hablar, otra vez. Mientras abordaba el avión Air Force One en West Palm Beach en Florida, se le observó sosteniendo un paraguas color negro para protegerse de la lluvia, mientras que su esposa Melania Trump y su hijo Barron, se mojaban durante su ingreso a la aeronave.

El video fue compartido en redes sociales e inclusive se observa cuando Trump cerrando el paraguas desde el interior del avión, mientras que Melania y Barron suben lo más rápido posible por la lluvia.

President Trump, beneath umbrella, boards AIR FORCE ONE followed by Barron and Melania at West Palm Beach Int’l Airport. pic.twitter.com/xjJUlmVCPo

— TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) 15 de enero de 2018