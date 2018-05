Trump no asistirá a apertura de embajada de EE.UU. en Jerusalén

El presidente Donald Trump no viajará a Israel la semana próxima para la inauguración de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, informó hoy la Casa Blanca, al agregar que el secretario de Estado adjunto, John Sullivan, encabezará la delegación.

La hija del mandatario estadounidense, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, asesor del Ejecutivo sobre Medio Oriente, también formarán parte de la comitiva, junto con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

