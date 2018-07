Trump vuelve arremeter contra inmigrantes irregulares y el uso de niños

El presidente de Donald Trump reiteró sus amenazas a los inmigrantes con intenciones de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

“Por favor, entienda, hay consecuencias cuando la gente cruza nuestra frontera ilegalmente, ya sea que tengan hijos o no, y muchos solo están usando a los niños para sus propios propósitos siniestros”, escribió en su cuenta en Twitter.

El mandatario impulsor de la política de tolerancia cero también llamó al Congreso a cambiar la ley migratoria.

Para Trump, la legislación estadounidense sobre migración es la “peor y más tonta” del mundo.

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not – and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote “R”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018