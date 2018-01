La Casa Blanca propuso este jueves al Congreso un plan para reformar el sistema migratorio que abre la puerta a la obtener la ciudadanía hasta unos 1.8 millones de jóvenes inmigrantes, después de un proceso de 10 a 12 años.

La propuesta del presidente Donal Trump, que beneficia principalmente a los inmigrantes que llegaron al país en la infancia, pone también fin al sorteo de visas de residencia y suspende la llamada “migración en cadena” o reunificación familiar, que queda limitada a cónyuge e hijos menores de edad.

Estos jóvenes inmigrantes llamados Dreamers (soñadores) regularizaron su situación a partir de 2012 mediante el programa conocido por las siglas DACA, que fue cancelado por el presidente Donald Trump en septiembre pasado. Pero ahora la Casa Blanca propone un plan para “dar estatus legal a los beneficiarios de DACA y a otros inmigrantes que podrían ser elegibles, ajustando el período de aplicación para abarcar a 1.8 millones de individuos aproximadamente“.

JUST IN: White House expected to unveil immigration plan Monday, including path to citizenship for about 1.8 million DACA recipients and Dreamers. Plan includes $25 billion border wall fund, end to chain migration and ending the visa lottery system.

— CBS News (@CBSNews) January 25, 2018