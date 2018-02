Para Trump Guatemala no es un país amigo

Durante la visita al Centro Nacional de Entrenamiento de Seguridad Fronteriza, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con interrumpir la ayuda a los países que permiten la entrega de drogas a Estados Unidos.

Quiero detener la ayuda, si ellos no pueden impedir que las drogas entren, porque ellos pueden detenerlas de una forma mucho más fácil que nosotros. Ellos dicen: ‘Oh, no podemos controlarlo’. Oh, bueno, se supone que debemos controlarlo. Así que les damos miles y miles de millones de dólares y ellos no hacen lo que deberían estar haciendo, y ellos lo saben. Pero vamos a tomar acciones muy duras”, advirtió Trump.