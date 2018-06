Trump cede a presión, firmará decreto para terminar separación de familias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy miércoles 20 de junio, que firmará un decreto para poner fin a separación de familias migrantes en la frontera con ese país.

“Queremos mantener a las familias juntas”, dijo Trump en la Casa Blanca.”Firmaremos una orden ejecutiva en breve”, agregó, y señaló que esperaba que esto fuera en simultáneo con una legislación aprobada por el Congreso.

De esa cuenta, el mandatario da marcha atrás con su política de “tolerancia cero” que postuló para frenar el ingreso de inmigrantes a su país.

Diversos países y funcionarios reprocharon al gobierno estadounidense la acción, desde que algunos medios de comunicación, hicieron público videos y fotos de los “albergues” en donde se mantenían a las familias y a menores de edad, aspecto en el cual se centraron las críticas.

El mandatario había solicitado a legisladores de su Partido Republicano apoyar los esfuerzos por encontrar una solución a la política de separar familias en la frontera con México.

Sólo unas horas después de haber defendido la legalidad de su cuestionada política que provoca que los hijos de inmigrantes clandestinos sean separados de sus padres, Trump hizo frente a indignados republicanos que le reclaman una rápida solución de la crisis.

Altos funcionarios de la Casa Blanca respaldaron la “tolerancia cero” a la inmigración ilegal e insistieron en que los niños son retenidos en condiciones humanitarias pero las críticas llegaron de todas partes.

Grupos defensores de los derechos humanos, cristianos evangélicos, ex primeras damas y el propio presidente del partido Republicano expresaron su repudio.

Demócratas que visitaron centros de detención de Texas en donde se encuentran los menores, dijeron que están retenidos en “jaulas”, están cercados por vallas y temen no volver a ver a sus padres.

Un audio en el que se escucha el llanto de niños centroamericanos encrespó aún más la indignación.

La hija y asesora del presidente estadounidense Ivanka Trump, había instado a su padre a poner fin a la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México

No hizo ningún comentario público sobre el tema, pero Trump le dijo a legisladores durante una reunión el martes por la noche que su hija le había planteado el problema, informaron CNN y el Washington Post.

El representante por Nueva York Chris Collins dijo que Trump contó que su hija había “visto las imágenes” y le dijo que debían lidiar con la crisis “por muchas razones”, según CNN.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, había anunciado que legisladores de la Cámara de Representantes votarían el jueves por un proyecto de ley que terminara con la separación de los inmigrantes.

“No queremos que los niños sean separados de sus padres. Podemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración sin separar a las familias. La administración dice que quiere que el Congreso actúe y lo estamos haciendo”, dijo.

We can enforce our immigration laws without breaking families apart. Tomorrow, the House will vote on legislation to keep families together. pic.twitter.com/AnlIubOllC

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) June 20, 2018