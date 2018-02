Donald Trump bromea sobre su calvicie y cómo la esconde #EnVideo

El presidente estadounidense Donald Trump una vez más es el protagonista de una escena viral en redes sociales. Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Oxon Hill, Maryland, subió al escenario y mirándose en la pantalla expresó: “Me encanta ver a este tipo hablando”. Luego se dio la vuelta y se llevó las manos al cabello simulando peinarse para ocultar su calvicie.

Intento ocultar esa calva, amigos. Me esforzaré más para lograrlo. De todas maneras, no se ve mal, ¿no? Estamos resistiendo, juntos estamos resistiendo”, ironizó el mandatario, quien afirma que no usa peluca, pero sí tratamientos capilares.