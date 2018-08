¿Empezamos la semana con tormenta solar? Qué dice un experto

Todo surgió a partir de publicaciones en redes sociales y sitios de internet que informaron de una tormenta solar pronosticada para hoy, lunes 20 de agosto, por una entidad de Rusia.

El Laboratorio de Astronomía de Rayos X del Sol de Rusia había predicho que una tormenta geomagnética G1 llegaría a la Tierra en esta fecha.

El ente, adscrito al Instituto Físico Lébedev de la Academia de Ciencias de Rusia, agregó que se esperaban perturbaciones del campo magnético el 17 y 21 de agosto.

Todo esto podía influir en las personas, provocando dolores de cabeza, nerviosismo, agotamiento o ansiedad. Pero, ¿esto es cierto?

Consultado el astrónomo Édgar Castro Bathen, indicó que una tormenta solar es muy “difícil de predecir”.

Sin embargo, explicó que en el Sol ahora existe un agujero coronal que enviará bastantes partículas cargadas y material para provocar una tormenta, aunque no “una tan fuerte”.

“Se clasifica como una G1, que es una tormenta entre los límites más bajos. Si el Sol varía, probablemente habrá una más fuerte, pero esto no se sabe todavía”, hizo ver.

The Sun is not silent. The low, pulsing hum of our star’s heartbeat allows scientists to peer inside, revealing huge rivers of flowing solar material.

🎧 Listen to the sounds of the Sun — we suggest using headphones: https://t.co/QbM7opV82a #NationalRadioDay pic.twitter.com/90snmkWP4S

— NASA Sun & Space (@NASASun) 20 de agosto de 2018