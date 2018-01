“Estar al borde de la muerte no es nada fácil”. Steven Robles creyó que no volvería a jugar

Luego de cumplir dos meses alejado del terreno de juego por complicaciones de salud, el futbolista nacional Steven Robles platicó con Antigua Sports sobre su regreso a las canchas de forma oficial en el Clásico 301 disputado el pasado domingo en el estadio Doroteo Guamuch Flores, por la segunda jornada del torneo Clausura 2018.

Era algo que no me imaginaba cuando me lesioné. Por un momento pasó por mi mente que tal vez ya no podía volver a jugar, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad, y más en un clásico”, expresó Robles.