En la fiebre de Star Wars, ¿qué pasó con el pequeño Anakin Skywalker?

Jake Lloyd saltó a la fama como el pequeño Anakin Skywalker en “La amenaza fantasma”, de la saga de Star Wars, que empezaba a rastrear los orígenes de Darth Vader.

Jake nació en 1989, y desde entonces participó en la serie Urgencias y como el hijo de Arnold Scharzenegger en El regalo prometido. Pero su gran oportunidad fue en 1999 con el regreso de la saga sideral para ser el protagonista del episodio 1.

Dos años después, participó en Madison con Jim Caviezel, pero este solo fue el final. ¿Qué ocurrió con él? Pues como muchos otros niños a los que Hollywood solo ha deshecho su infancia, Jake confesó a los medios que el papel en Star Wars solo convirtió su vida en un “infierno”, siendo incluso burla de sus compañeros de colegio.

Omfg I just laughed out loud! Jake Lloyd! This is what he looks like now… pic.twitter.com/BKrIkIA7Zs

— Becky Bourdon (@beckplease) 16 de noviembre de 2017