“¿Cómo pueden permitir a los sirvientes tener un día libre?”, escándalo en las redes

Sondos Alqattan, una influencer que tiene más de 2.3 millones de seguidores en Instagram, cree firmemente que los trabajadores filipinos deben continuar sujetos a un régimen de esclavitud en Kuwaitt.

“Las nuevas leyes recién aprobadas son patéticas. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Si una criada se toma un día libre a la semana, al final son cuatro días al mes, que son los días que ella no estará. Y no sabemos lo que estará haciendo esos días con el pasaporte en su poder. ¿Cómo puedes tener a una sirvienta en casa que lleva el pasaporte consigo? Si se escapan y se van de vuelta a su país, ¿quién le va a compensar? Ya no quiero una criada filipina”, expresó a través de su cuenta en esa red.

Frente a estas críticas a la decisión del gobierno de Kuwaitt de conceder ciertos derechos a los empleados de hogar, por lo general filipinos, el escándalo en las redes sociales estalló. La mayoría de personas hicieron notar lo aberrante de las afirmaciones de Alqattan y defendieron la posibilidad de estos trabajadores de tomarse, al fin, un día libre a la semana sin necesidad de entregar su pasaporte. “Cara bonita pero actitud fea”, es uno de los señalamientos más recurrentes contra la bloguera.

Esclavitud moderna en Kuwait

En Kuwait prevalece el sistema kafala, como en muchos países del Medio Oriente.

Este consiste en que los trabajadores inmigrantes no calificados deben ser monitoreados, patrocinados o auspiciados por algún local que se haga responsable de su visado y de su estadía legal.

Los más afectados por esta práctica suelen ser aquellos que trabajan en la industria de la construcción y en los oficios domésticos.

Las denuncias reiteradas por esta práctica y todo lo que conlleva motivaron un acuerdo entre los gobiernos de Filipinas y Kuwait. De acuerdo con el memorando de entendimiento firmado por ambas partes en mayo de 2018, el Estado petrolero árabe debe proteger a los trabajadores filipinos que ingresen en su territorio. Esto llevó a emitir una ley que establece que quienes contraten a trabajadores filipinos deben hacerse cargo de su alimentación, vestimenta, seguro de salud y contratos de trabajo pertinentes. Asimismo, concede el derecho a los trabajadores filipinos a utilizar celulares, llevar el pasaporte consigo y tener un día libre a la semana.

