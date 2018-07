El Shiggy Challenge podría tener consecuencias penales en Guatemala

Desde hace unos días se ha viralizado en Estados Unidos un reto conocido como In My Feelings Challenge o Shiggy Challenge.

Este consiste en imitar los pasos del youtuber estadounidense Shiggy mientras suena la nueva canción de Drake, “In My Feelings”.

Me encanta averiguar el origen de lo que se hace viral.

En este caso es el In my feelings Challenge.

La canción es de Drake y el baile y challenge del comico estadounidense Shiggy.

Lo que aun no se es porque la gente lo hace bajándose del coche 😅

pic.twitter.com/SZaDNDpUnT

— Mr. Freaki 🍄 (@MrFreaki) 23 de julio de 2018