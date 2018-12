“Ryan”, el dentista que cuenta su experiencia en la Sex Island

Un dentista de Nueva York dio detalles sobre la celebración más polémica del mundo, la Sex Island, que recién se llevó a cabo en la isla de Margarita, Venezuela.

Solo identificado como “Ryan”, se conocieron detalles que escribió en su diario, de la experiencia vivida en el controversial viaje de cuatro días que ofrecía sexo y drogas a granel.

Pagó 4,600 libras esterlinas y participó en orgías y consumió drogas desde que se embarcó en Trinidad y Tobago el viernes hasta llegar a la isla, reveló el diario inglés The Mirror.

Pero Ryan no es un neófito, pues asistió al festival el año pasado, así que al nomás llegó eligió a las dos “mujeres más atractivas” para que lo acompañaran, narró.

Cuenta que en su primera noche presenció un “espectáculo lésbico” en vivo. Y el sábado, participó en un “torneo de golf de orgía”, en el cual el ganador podía tener a todas las 100 prostitutas durante 15 minutos.

Reveló que las mujeres eran en su mayoría de Venezuela y Colombia, pero estuvo con una de Canadá.

“Tomamos algunas fotos para recordarlo, ¡aunque tendré que esconderlas para que mi esposa no las encuentre!”, dijo.

Aseguró que los otros invitados eran todos profesionales, médicos y abogados, la mayoría de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia.

CONGRATULATIONS! BRIAN💥 Second chance to Win 😎🤑 All orders before December 12th⚡️ are automatically entered to Win an all expenses Paid Trip to #sexisland

Enter the page and participate https://t.co/xTJulwo7nL

#sexislandco #sexisland #sexisland2018 pic.twitter.com/nCNtJXwbGN

— Sex Island 🌴 (@sexislandco) 3 de diciembre de 2018