Todos tenemos malos días en el trabajo. A veces, es más como un mes malo o incluso un año malo.

Pero, ¿cómo saber si es solo una rutina de trabajo temporal o una señal de que has superado a tu trabajo y es hora de seguir adelante?



1. No hay espacio para crecer

Es difícil mantenerse motivado y productivo cuando sientes que has llegado a la cima de la carrera.

En la etapa inicial de tu carrera, intenta obtener un ascenso aproximadamente cada dos o tres años, dice la entrenadora de carreras Dana Mayer. A nivel de carrera media, las promociones tienden a disminuir a aproximadamente cada tres a cinco años.

“Si no, te quedas atrás”, agrega.

2. No te sientes satisfecho

Si no sientes ningún apego o orgullo en tu trabajo, puede ser difícil mantenerse motivado.

“Cuando sientes que estás contribuyendo a tu empresa y generando un impacto … esa es una de las principales razones por las que a la gente le encanta trabajar en una empresa”, señala Sarah Stoddard, experta en la comunidad del sitio de revisión de empleos Glassdoor.

3. No tienes nuevas oportunidades para aprender

Una gran parte de la realización profesional es aprender nuevas habilidades y enfrentar nuevos desafíos.

“Necesitas administrar activamente tu propia carrera, nadie más hará eso por ti”, puntualiza Mayer.

No seas tímido al levantar la mano para asumir responsabilidades adicionales u obtener más capacitación y educación para ampliar tus funciones.

“Si tienes muchas ideas, busca otra salida para ellas en la empresa actual, primero busca algo que no estás haciendo en tu organización actual para trabajar en ese campo”, recomienda Matt Youngquist, fundador de la firma de coaching de Career Horizons.

4. No te alineas con los valores fundamentales de la empresa

Creer en la misión y los valores de una empresa es una parte importante de la motivación en el lugar de trabajo.

“Si realmente no puedes respaldar la misión o no te relacionas con las personas con las que está trabajando, o si no está de acuerdo con la forma en que el liderazgo principal dirige la empresa, es posible que no sea una gran opción para ti”, advierte Stoddard.

5. Tu salario no se ha movido

Si has estado trabajando duro, dedicando más horas y tomando proyectos, pero no has visto un aumento significativo en tu salario durante algunos años, podría ser el momento de buscar otro trabajo.

Haz un seguimiento del valor de mercado actual de tus habilidades, experiencia y ubicación para asegurarte de que tu compensación está donde debería.

“Al comprender tu valor en el mercado, puedes determinar cómo se verá un aumento salarial justo para lo que traes a la mesa en el trabajo. Por ejemplo, para algunas industrias, un aumento anual de 2% a 3% del salario puede ser el status quo, mientras que otros pueden promediar cerca del 5% al ​​10% “, explica Stoddard.

De acuerdo con Glassdoor, los empleos con el crecimiento salarial más rápido este año registraron incrementos que oscilaron entre un 4% y un 10%.

6. Te conviertes en un soñador despierto

Todos deberíamos tener grandes metas y sueños profesionales, pero pasar mucho tiempo fantaseando con “qué pasaría si…”, si fueras el jefe o cambiaras de carrera, podría ser una señal de que estás listo para desempeñarte en un nuevo papel.

Pasar los días en el trabajo haciendo actividades no relacionadas con tus labores, como jugar videojuegos o tener largas conversaciones con colegas, también puede ser una señal de alerta de que necesitas un nuevo desafío.

7. Miras el reloj constantemente

Claro, estar atrapado en una reunión justo antes del almuerzo puede hacerte mirar el reloj, pero no debes contar los minutos hasta que sea hora de ir a casa todos los días.

“La señal más confiable de si alguien está involucrado en algo es el paso del tiempo”, concluye Youngquist.

