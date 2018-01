Rodrigo Saravia: “El objetivo es volver a la MLS lo más rápido posible”

El Swope Park Rangers de la United Soccer League (USL) de los Estados Unidos se convirtió en el nuevo equipo del volante guatemalteco Rodrigo Saravia por una temporada, por lo que deberá presentarse antes del próximo 28 de enero con su club, la filial del Sporting Kansas City de la Mayor League Soccer (MLS), por lo que ambos clubes entrenan en el mismo complejo y tendrá la posibilidad de convivir con el primer equipo.

NEWS: Swope Park Rangers signs former @ColumbusCrewSC first-round @MLS SuperDraft pick Rodrigo Saravia.

Saravia fue entrevistado por Antigua Sports, donde mencionó que su objetivo es mantenerse jugando en el extranjero y espera volver a la MLS lo más pronto posible.

Estoy contento y agradecido con la oportunidad que se me presenta. El objetivo principal es volver a jugar en la MLS lo más rápido posible. Me quedé con la espinita de poder jugar más porque sé que lo puedo hacer. Voy a la filial del Sporting Kansas City y espero tener mucha participación con el primer equipo. Siempre me ha gustado la idea de jugar afuera y quiero volver a participar en la MLS”, expresó Saravia.