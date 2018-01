Jugador llora al lesionar a rival en la Premier League

Hasta las lágrimas llegó el venezolano Salomón Rondón al ver la doble fractura que le propinó accidentalmente al mediocampista irlandés James McCarthy en la pierna derecha, durante el encuentro entre las oncenas de Everton y West Brownwich en la Liga Premier de Inglaterra.

El incidente ocurrió cuando el delantero de la vinotinto pateó con fuerza el balón, que McCarthy había perdido, pero este pudo todavía puntear la pelota para recibir de lleno el impacto del puntapié de Rondón en su pierna derecha.

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO

— Salomón Rondón (@salorondon23) January 20, 2018