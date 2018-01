¿Se quiere ir Cristiano Ronaldo del Real Madrid?

Cristiano Ronaldo quiere irse al Manchester United. Así tituló su portada el diario español As, afirmando que el futbolista portugués se siente engañado por las promesas de renovación no cumplidas por Florentino Pérez y le ha comunicado a sus compañeros en el vestuario, su intención de regresar al equipo inglés donde militó de 2003 hasta fichar con el Real Madrid en 2009.

Pese a ser el máximo goleador del Real Madrid en la historia, CR7 siempre ha enfrentado dificultades para negociar su renovación Florentino Pérez. Luego de la final de la Champions League en Cardiff, donde los merengues alcanzaron la duodécima copa de Europa, el presidente del Real Madrid prometió mejorarle el contrato.

El ganador de cuatro de los últimos cinco Balones de Oro, manifestó durante el último galardón su intención de continuar con el club: “Yo quiero seguir en el Madrid si es posible”. Idea que repitió al ganar el Mundial de Clubes: “Si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid, pero no depende de mí, no soy el que manda en el club”.

Actualmente, Cristiano Ronaldo ocupa la quinta posición en el ranking de futbolistas con mejores salarios con 21 millones de euros netos por temporada. Lionel Messi percibe unos 50 millones netos con la reciente renovación y el Neymar registra un ingreso de 36 millones millones con el PSG.

*Con información de As

