Hijos de Ricky Martin preguntan por qué tienen dos padres

Ricky Martin está pasando por uno de los mejores momentos de su vida: terminó una serie de presentaciones en Las Vegas, Estados Unidos), volvió a la televisión como parte del elenco de la serie American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace, además acaba de casarse con el pintor Jwan Yosef.

Ricky Martin ha revelado detalles de la conversación que sostuvo con Matteo y Valentino, sus hijos de 9 años, cuándo le preguntaron por qué tenían dos padres. El cantante, quien recurrió al método de gestación subrogada (madre de alquiler) para ser padre, aseguró en entrevista con la revista Out que sabía “ese día llegaría y tendría que ser claro” con los gemelos.

“Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, contó. “Mucha gente me dice: ‘tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, agregó.