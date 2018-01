El 2018 está aquí, y el nuevo reto de internet también el #KyloRenChallenge. El desafío consiste en quitarse la player al estilo de Kylo Ren en la reciente película de Star Wars: The Last Jedi.

Si aún no has visto la película, solo te diré que se trata de una escena en la que Adam Driver, quien personifica al villano Kylo Ren, muestra su torso desnudo usando unos pantalones más arriba de lo habitual.

I need to see more shirtless kylo in IX, JJ! 😂😍#reylo #rey #kyloren pic.twitter.com/Kso5qiaAXX

— Han | Kylo Rey (@jediren_) 15 de diciembre de 2017