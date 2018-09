¿En dónde están los restos no identificados de fallecidos del #11S?

Desde 2014, los restos no identificados de personas que murieron el 11 de septiembre de 2001 fueron devueltos a la zona cero de Nueva York, lugar donde se encontraba el World Trade Center, y en el cual permanecerán en una estancia subterránea del memorial instalado tras la tragedia.

No fue un proceso sin polémica. A 17 años de los ataques y a cuatro de la decisión de trasladarlos, recordamos cómo se vivió ese día para los familiares de las víctimas:

Los restos fueron trasladados desde la oficina del médico forense de Manhattan, en una procesión solemne en la que participaron vehículos del departamento de la Policía y de bomberos.

No hubo líderes políticos presentes o discursos mientras eran llevados a su lugar de descanso final, un espacio subterráneo en el mismo edificio donde se encuentra el Memorial Nacional y Museo del 11 de septiembre.

“Por fin están en casa”, dijo Monica Iken, cuyo esposo Michael Patrick murió cuando las torres colapsaron. “Deberíamos dar las gracias a Dios de que están en casa, en el lugar correcto. Aquí es donde murieron, aquí es donde dieron su último paso, su último respiro”.

Mientras ella hablaba en ese entonces, un grupo de manifestantes que apoyan colocar los restos en un monumento separado del museo interrumpieron a Iken, una señal de la larga disputa que se ha vivido sobre qué hacer con los restos no identificados de las víctimas del peor ataque terrorista en la historia de la nación.

“¿Cómo se atreven a decir que los restos pertenecen a un museo?”, cuestionó un manifestante. “¡Cómo te atreves, debería darte vergüenza!”, agregó.

“Le estás faltando al respeto a los seres queridos”, replicó Iken.

As a Nation, we rallied together to meet the enemy – on our terms, on their soil. Because of these heroes, for 17 years, because of the extraordinary work of law enforcement across this country, there has not been another major terrorist attack on American soil. #NeverForget pic.twitter.com/9XPdBsq4kA

— Vice President Mike Pence (@VP) 11 de septiembre de 2018