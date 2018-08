Real Madrid y Atlético chocan por la Supercopa de Europa, ¿quién ganará?

Un Atlético de Madrid muy reforzado para la temporada que va a comenzar y el Real Madrid sin Cristiano ni Zidane se enfrentarán este miércoles 15 de agosto en Tallin (10:00 hora de Guatemala) en la Supercopa de Europa.

Julen Lopetegui, exseleccionador de la Roja destituido de su puesto a dos días del inicio del Mundial de Rusia, tras anunciarse su compromiso con el Real Madrid, tiene la difícil misión de sustituir en el banquillo a Zinedine Zidane, el técnico francés que decidió dejarlo después de conquistar tres Ligas de Campeones en los dos últimos años y medio.

Y deberá hacerlo, además, sin Cristiano Ronaldo, el delantero portugués que con sus goles, 451 en 438 partidos con la camiseta blanca, dio a los merengues cuatro Copas de Europa y dos Ligas, entre otros muchos títulos, en sus nueve temporadas en el Santiago Bernabéu.

De momento, el equipo blanco no ha fichado a ningún delantero, salvo al joven brasileño Vinícius, para suplir al portugués. Y durante la pretemporada, que se saldó con tres victorias y una sola derrota (en el primer partido contra el Manchester United), Gareth Bale, Marco Asensio y Karim Benzema se han repartido la tarea de marcar goles.

Frente al Atlético, un equipo que desde la llegada de Diego Simeone al banquillo en 2011 destaca por su fortaleza defensiva, será el primer examen serio para saber si el Real Madrid puede afrontar la temporada con garantías con lo que tiene, o deberá fichar a algún otro jugador en lo que queda de ‘mercato’.

“Estamos ante una final y queremos ganarla, para eso nos hemos preparado y jugar bien contra un gran rival que nos va a llevar al límite, tanto física como mental y emocionalmente”, explicó el técnico blanco.

Las dudas en el resto de líneas son menos, porque tampoco ha habido grandes cambios, a excepción de la portería, donde la llegada de Thibaut Courtois, elegido el mejor arquero del Mundial, pone en duda la titularidad de Keylor Navas, aunque el costarricense debería ser el titular en Tallin teniendo en cuenta que el belga apenas lleva unos días con sus compañeros.

“Tengo claro quiién va a jugar mañana, pero no voy a dar la alineación”, dijo Lopetegui al ser preguntado sobre quién ocupará el puesto en la Supercopa.

6 blind children from Tallinn, Estonia, will sing in tomorrow’s #SuperCup opening ceremony ❤️ https://t.co/mQPaoIl2DT

— UEFA (@UEFA) 14 de agosto de 2018