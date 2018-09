Así se pelearon dos raperas famosas

El duelo entre Nicki Minaj y Cardi B ha llegado a un punto crítico.

Las raperas fueron vistas el viernes por la noche saliendo de la fiesta anual Harper’s Bazaar Icons, celebrada en el Hotel Plaza, durante la Semana de la Moda en Nueva York, cuando estalló una pelea entre ellas.

Algunos de los asistentes a la fiesta captaron la disputa en video y lo publicaron en redes sociales.

En el video, Cardi B es retenida mientras Minaj sale del hotel.

Elementos de seguridad alertaron a oficiales de una pelea entre dos personas en el Plaza alrededor de las 23:00 horas del viernes. Los agentes hablaron con una de las involucradas, pero la invitada declinó presentar una queja, informaron las fuentes. No se hicieron arrestos.

No está claro qué causó la pelea, pero Cardi B publicó posteriormente en Instagram un video repleto de insultos en el que dice que Minaj criticó sus cualidades como madre.

Cardi B tuvo su primer hijo, una niña, en julio.

El año pasado, ambas artistas participaron en la canción “MotorSport” junto al grupo hip-hop Migos.

CNN buscó reacciones de los representantes de Cardi B y Minaj.

😳🤭 the already legendary Cardi B LUNGING for Nicki 🤭😳 pic.twitter.com/i4F8AvVFKh

— Gregory Littley (@littleylittley) 8 de septiembre de 2018