¿Problemas para tener certificado de agresores sexuales? Esto te servirá

El Ministerio Público (MP) habilitó una dirección de correo electrónico para atender a quienes hayan gestionado el certificado del Registro Nacional de Agresores Sexules (Renas) y tenagan problemas para obtenerlo.

La dirección es renas@mp.gob.gt, según se publicó en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de la Fiscalía.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE: A las personas que tengan inconvenientes para generar su Certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, por favor comunicarse al correo electrónico renas@mp.gob.gt El trámite se realiza únicamente en la página https://t.co/VMw1OsJddi pic.twitter.com/fuWPzQJ8rw — MP de Guatemala (@MPguatemala) 9 de enero de 2018

Algunos usuarios consultaron cuál es el plazo de respuesta de la Fiscalía, si se utiliza el correo electrónico para resolver la problemática.

En cuanto tiempo envían el mensaje? Ingrese datos hace 5 días hábiles . Gracias. — Julio Edwin Mejía (@JulioEdwinMeja1) 9 de enero de 2018

¿Qué es el Renas?

El Renas surgió en el MP como lo establece el decreto 22-2017, que contiene la Ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.

La normativa entró en vigencia el 1 de enero, y desde esa fecha también comenzó a funcionar el registro. Establece que todas las personas que realicen cualquier trabajo o actividad, en la que se interactue con niños, niñas y adolescentes, deben gestionar el certificado de carencia de condenas penales por delitos de tipo sexual.

El órgano encargado de la persecución penal indicó que hasta el pasado 9 de enero, se habían emitido 78 mil certificaciones en las que constaba que las personas registradas no tenían ningún registro penal finalizado en condena por ese tipo de hechos ilícitos.

De manera opuesta, cuando a una persona le aparecen registros penales en esa materia, no se genera un certificado. La Ley explica que quienes no tengan el documento, no pueden continuar con su labor.

También te puede interesar: Esto dicen los colegios por el Registro Nacional de Agresores Sexuales

Comentarios

comentarios