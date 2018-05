Presidente del Cacif: “La inversión está estancada”

¿Cómo ve el crecimiento económico del país?

Consideramos que el crecimiento del producto interno anual tal vez está entre un 3.5 o 3.8 por ciento, mientras que el ritmo inflacionario podría llegar a 4.95 o 5 por ciento, otra vez muy parecido al del año pasado. Y con el tipo de cambio bastante estable, alrededor de Q7.40, Q7.45 o menos, dependiendo de las remesas que se envíen del exterior y de las exportaciones, porque en productos tradicionales se está exportando más. Y también miremos efectos externos, como el tema del precio del petróleo, que siempre ha influido muchísimo, no solamente en la inflación, sino en el tema de divisas.

¿Considera que puede haber un crecimiento de un poco más de un punto porcentual o se mantiene como el año pasado?

Yo preferiría ser conservador; no veo por ningún lado que pudiera aumentar ese crecimiento en este momento. No hay ningún incentivo.

¿Por qué lo considera así?

Primero, porque para que exista eso necesitamos reglas claras; es decir, seguridad jurídica, como lo he dicho bastantes veces, y una seguridad física también, pero de momento, ninguna de las dos se visualiza.

¿Qué cree que debe hacer el Gobierno para incrementar el crecimiento económico?

Tiene mucho por hacer; todo lo que es la obra pública, comenzando, por ejemplo, con las carreteras. Deben empezar una reparación o reconstrucción de las principales carreteras lo más pronto posible, a pesar de que ya el invierno entró en muchísimas partes del país. Está destruida la infraestructura y eso implica un aumento en los costos de transporte y en los de los productos para el consumidor final.

Siempre se habla de mejorar la infraestructura, pero los avances van a paso lento. ¿Cómo ve esto?

No tan grave como ha pasado ahora, porque ya venía un franco deterioro desde el Gobierno pasado y no se hizo nada, tal vez por miedo a firmar contratos y que después estos fueran ilícitos. Por eso he hablado un poco de que no hay seguridad jurídica en las transacciones.Entonces, ese miedo ha llevado a la paralización de muchísimas obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo del país.

¿Cómo puede aprovechar el sector empresarial tanta mano de obra joven que hay en el país y sin empleo?

Precisamente ese es uno de los retos que hemos discutido: la única forma, en mi opinión, y la de expertos extranjeros a los que hemos acudido, es a través de inversiones extranjeras y nacionales.Pero, nuevamente, si dentro de los presupuestos de seguridad física y jurídica no se da, es muy difícil que se vayan a incrementar las inversiones. Y entonces, lo que sucede es que a esos profesionales que están saliendo, que están esperando un futuro prometedor, una percepción de éxito, su sueño, de un momento a otro, se les apaga y muchos emigran al exterior, perdiéndose mentes brillantes, porque esas mentes ya no vuelven a Guatemala. Y no solo hablo de ingenieros, hablo de médicos que se van y son muy bien calificados en Estados Unidos. Se quedan allá, triunfan y son mentes brillantes que nunca regresan a Guatemala.

¿Cómo observa el flujo de inversión que ingresa al país?

La inversión se mantiene estancada.

¿Cuáles son las causas?

Primero, miremos el tema de las hidroeléctricas o de las minas. Una hidroeléctrica paralizada por seis meses, mientras se resuelve un recurso de constitucionalidad, y mientras tanto, problemas con temas de incumplimiento de contratos, pagos de intereses, multas, etc. Luego, la mina San Rafael. Llevamos muchísimos meses sin que se resuelva ese lío legal. Las acciones cayeron tremendamente en la Bolsa de Nueva York y los inversionistas, que son canadienses y americanos, toman la decisión, tarde o temprano, de no seguir invirtiendo en Guatemala. Y puede ser que cuando resuelva la Corte, no tenga ninguna utilidad: la decisión ya fue tomada y solo queda cerrar la mina. Con esto también perdemos una oportunidad de desarrollo para el país y de empleo para gente que lo necesita para subsistir.

Sin embargo, hay inversión en servicios como tecnología o los call center…

Sí, eso venía rezagado y por ello es que todas las empresas tienen que subcontratar y ser más efectivas a través de los call center. Por ejemplo, llaman, le ofrecen una tarjeta de crédito, los requisitos para obtenerla, financiamiento, pero ya no lo hace directamente el banco emisor, sino a través del call center. Igual, cualquier comercio utiliza call center para incrementar sus ventas, porque le sale mucho más barato que tener toda una estructura dentro de su organización. Y entonces aprovechan también, que es muy importante, gente que ha estado en Estados Unidos. El 80 por ciento de la gente que trabaja en call center es bilingüe.

¿Hay divorcio entre el Gobierno y el sector empresarial?

No creo que haya divorcio. Con el presidente Morales hicimos nuestro propio discurso y hablamos como personas civilizadas de la problemática nacional. Creo que aquí lo que tenemos que terminar es con las polarizaciones, como dije en la mañana: trabajar juntos para sacar adelante a Guatemala.

Pero las posturas son distintas. El empresariado ofreció disculpas, pero por el lado del Gobierno no fue así.

Nosotros respetamos. Cada quien tendrá su posición sobre cómo presentar su estrategia de defensa. Recordemos que los empresarios no gozan de derecho de antejuicio, pero el presidente sí.

Se piensa en una nueva reforma tributaria. ¿Qué estarían dispuestos a aceptar si llegara a concretarse?

Creo que deberíamos analizar varios temas. Nuestra propuesta siempre ha sido que una reforma tributaria tiene que ir pareja, para todos los individuos, sin excepción. El segundo es que el gasto debe ser para inversión y no para financiar al Estado, porque esto se ha vuelto un centro de empleos del partido que va a gobernar. La inversión que consideramos adecuada y urgente es educación, salud y seguridad. No es

posible que el 60 o el 70 por ciento de los fondos va a financiamiento, y el 30 por ciento a gastos de inversión; hay que revertir esa ecuación. Y el tercer elemento es la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de recursos del Estado.

Creo que es un tema bastante importante y debería haber un código anticorrupción, sobre cómo manejar las finanzas públicas. Mucho de eso fue presentado por el sector privado, en mi última presidencia, hace cinco años, y en el Congreso no avanzó ni un centímetro. Entonces, era un paquete de leyes de transparencia de cuentas de anticorrupción, que habría que adecuar a la nueva normativa internacional, aunque considero que podría servir de base para empezar.

¿Aceptarían más impuestos?

Dependería del momento, pues la situación es bastante crítica en muchísimas empresas. Las ventas han bajado, los precios internacionales de los productos tradicionales también. Habría que ver bajo qué condiciones se da esa reforma. En lo personal, llevo por lo menos unas 40 reformas en las que he estado involucrado en los últimos 35 años. No es posible que las reglas duren dos o tres años y se cambien. Creo que es necesario ir modificándolas, pero que existan reglas a largo plazo.

¿Cuál sería el escenario ideal para modificar esas reglas?

Eso es bien sencillo. Cuando hay una política de Estado en inversión y de funcionamiento y una rendición de cuentas, y por otro lado una política de inversión de país y de empresarios, creo que con alianzas estratégicas se puede lograr muchísimo.

¿Cómo interpreta esta coyuntura?

Es un tema delicado. Primero hay que ir saliendo por partes y tener mucha paciencia. Creo que los ánimos están un poco exacerbados y es preciso llamar a la cordura. Lo importante aquí es que el proceso de selección para titular de la Superintendencia de Administración Tributaria fue calificado internacionalmente como bastante limpio y fuimos felicitados por eso.

Asimismo, se celebró una Consulta Popular donde la afluencia fue superior a los anteriores referendos. Después vino el tema de la postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público, y contra todos los pronósticos, se escogió entre seis profesionales que cumplieron con los requisitos.

