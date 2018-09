Le quedan pocos días de vida, así se despidió esta presentadora

Rachel Bland tiene más de 15 años de ser presentadora de noticias y hace dos le diagnosticaron cáncer de seno.

En agosto pasado, sus médicos le informaron que la enfermedad había hecho metástasis.

“En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente”, tuiteó Bland el lunes.

“Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido”, escribió.

Además de presentar noticias, Rachael también era coafitriona del podcast “You, Me y Big C” (“Tú, yo y la gran C”, donde C es igual a cáncer).

Allí trabajaba junto a Deborah James y Lauren Mahon, sobrevivientes de cáncer.

Las tres mujeres han contado su experiencia sobre la temida enfermedad con honestidad y humor.

En uno de los capítulos, la presentadora recordó el momento en el que la llamaron para decirle que su cáncer no tenía cura.

“Simplemente no podía creerlo. Estaba con amigas (…) y mi hijo (Freddie, de dos años) estaba jugando inocentemente y yo solo pensaba ‘Mi pobre, pobre Freddie’. Pero él estaba ahí, sin ser consciente (de lo que pasaba), sonriendo”, contó.

En su tuit del lunes, Bland también escribió “Debs y lozz continuarán con el podcast #youmebigc”.

“Au revoir, mis amigos”, añadió.

A raíz de esto muchos amigos han expresado sus muestras de cariño.

