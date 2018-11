Ante la posible salida de Cillessen, el Barcelona ya tiene nuevo candidato

El Barcelona ha estado observando el mercado de porteros ante la posible salida de su guardameta Jasper Cillessen. El holandés intentó irse el pasado verano, pero al no existir una oferta conveniente para el club azulgrana, la opción se descartó por completo.

Sin embargo, para este verano se espera que Cillessen intente de nuevo su salida, debido a la trayectoria que está teniendo en Holanda como portero titular, revalorizando su precio en el mercado.

Debido a esta situación, el Barça lleva tiempo preparándose y uno de los porteros que observa la secretaría técnica es André Onana, el actual guardameta del Ajax de Ámsterdam y viejo conocido del equipo culé, ya que antes de figurar con el club holandés estuvo en la cantera azulgrana.

Onana es el arquero inicial del Ajax, donde ha jugado más de un centenar de partidos. Para el Barcelona parece ser una buena alternativa: mide 1.90 m, con buena complexión y un excelente juego de pies.

El Ajax sabe que difícilmente podrá retener al camerunés, ya que el verano pasado tuvo importantes ofertas, pero al igual que otros jugadores de ese combinado, como De Jong o De Ligt, también en la mira del Barcelona, decidieron permanecer ante la presión del club.

El precio del portero, de 22 años y con una larga carrera por delante, oscila nada más y nada menos que entre los 15 y 20 millones de euros, mientras que el Barça, si vende a Chillesen, no sería por menos de 25 millones.

