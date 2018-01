Muere otra actriz porno, la quinta en menos de tres meses

A sus 23 años, la actriz porno Olivia Lua, también conocida como Olivia Voltaire, fue encontrada muerta el pasado 20 de enero en un centro de rehabilitación de Hollywood en California, Estados Unidos. Lua se convirtió así en la quinta actriz porno hallada sin vida en tan sólo dos meses y medio, cuatro en Estados Unidos y una en Canadá.

Lua comenzó su carrera en 2016 y trabajó para varias producciones; sin embargo, en octubre último hizo una pausa laboral para dedicarse a sus asuntos personales. De acuerdo con el diario El País, había tenido una recaída en sus adicciones por lo que había estado en tratamiento.

Antes de su fallecimiento, la actriz escribió en su cuenta de Twitter: “Lo siento por todas las partes. Ya nada me asusta”.

A la muerte de Olivia Lua se suma: Olivia Nova (20 años), August Ames (23 años), Yuri Luv (31 años) y Shyla Stylex (35 años).

Let these women inspire you to be kind, supportive, and more cognizant of others, especially in this industry of ours! You never know what another may be going through. Never forget that! Let’s cultivate an industry that cares about each other! #timesup ~ 💋 KP pic.twitter.com/SSeVfgYFCC

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) 9 de enero de 2018