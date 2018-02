La actriz porno Stormy Daniels, que tuvo un encuentro sexual con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos, se siente libre de contar su historia luego de que el abogado personal del mandatario admitiera haberle pagado para que no hablara del asunto durante la campaña electoral de 2016. Pero eso no es todo, ahora también apareció una modelo de Playboy con quien habría tenido una relación por varios meses.

Tras esa declaración, la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de 38 años, advirtió que con este nuevo panorama podría hacer revelaciones a la prensa, al considerar que con la infidencia el abogado Michael Cohen la había liberado del acuerdo de confidencialidad.

Gina Rodriguez, representante de la actriz, hizo saber a varios medios que su cliente ya no se sentía obligada por ese acuerdo, pues Cohen reveló su existencia.

Stormy va a contar su historia”, afirmó.

El abogado personal de Trump admitió haber pagado US$130 mil de su bolsillo a Clifford, para que esta guardara silencio sobre la relación sexual que mantuvo en 2006 con el entonces magnate inmobiliario.

El abogado insistió en que hizo el pago por cuenta propia, que “ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción”, y que no fue rembolsado. El pago a Clifford “no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie”, agregó el abogado en su declaración.

“Transacción privada”

El mes pasado, la revista In Touch publicó una entrevista de 2011 con Daniels, en la que la mujer dio su versión de la historia. Según el diario The Wall Street Journal, ella confesó haber tenido en privado contactos sexuales con Trump durante un elegante torneo de golf en julio de 2006, pocos meses después de que Melania hubiera dado a luz a su hijo Baron.

Sin embargo, tras firmar el acuerdo de confidencialidad, Daniels negó la relación. Olvidado poco antes de las elecciones, el caso resurgió debido a un proceso judicial contra Cohen por, presuntamente, haber violado las leyes de financiamiento electoral.

Cohen dijo que el pago, que considera una “transacción privada”, fue legal. Rechazó confirmar si Trump estaba al tanto.

Segunda mujer involucrada

Una segunda mujer, esta vez una exconejita Playboy, afirma haber tenido una relación extramarital con Trump y revela una trama para ocultar la infidelidad, según un informe publicado el viernes. La exconejita Karen McDougal asevera que ella y Trump mantuvieron una relación sexual en 2006, meses después de que la hoy primera dama Melania Trump diera a luz al hijo menor del presidente.

Un artículo publicado por The New York Times este viernes 16 de febrero detalla supuestas reuniones clandestinas, transacciones financieras y acuerdos legales para impedir que el romance se hiciera público.

Según The New Yorker, la relación entre Trump y McDougal duró nueve meses y terminó sin incidentes. La “Conejita del año 1998” habría terminado el romance porque se sentía culpable, de acuerdo con notas manuscritas recuperadas por The New Yorker. No obstante, años después, durante la campaña presidencial de 2016, McDougal vendió su historia a un tabloide.

The New Yorker informó que el 5 de agosto de 2016 McDougall acordó otorgar a American Media Inc (AMI), empresa propietaria del National Inquirer, los derechos exclusivos sobre “cualquier relación romántica, personal o física que haya tenido con un ‘hombre casado'”. El monto del contrato habría sido por US$150 mil, pero la historia nunca se publicó.

