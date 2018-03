The Pokémon Company presentó la temporada 21 de la serie de animación Pokémon llamada Sol y Luna-Ultraventuras. En esta ocasión los espectadores acompañarán a Ash y a Pikachu en una nueva aventura en la misteriosa región de Alola, zona que los espectadores ya conocen gracias a temporadas anteriores.

El anuncio se hizo el 8 de marzo pasado por medio de su primer tráiler oficial publicado en Youtube.

La compañía también reveló la sinopsis oficial de la serie: “Ash ve en un sueño a los Pokémon legendarios Solgaleo y Lunala, y les hace una promesa, pero, al despertarse, no recuerda lo que les prometió.

¿Podrá el extraño Pokémon llamado Nebulilla ayudarlo a refrescar su memoria? Junto con su nuevo amigo y los demás estudiantes de la Escuela Pokémon, Ash y Pikachu exploran la Fundación Æther, una organización dedicada a la protección y cuidado de los personajes. Aunque es posible que no sea tan inofensiva como parece.

El protagonista de la serie y sus amigos tendrán que trabajar en equipo para proteger a la gente y a los Pokémon que tanto les importan, a medida que se enfrentan a poderes misteriosos que nunca habían visto.

You’ve gotta give Team Rocket credit—no matter how many times they fail, they never give up on trying to capture Pikachu! #MondayMotivation pic.twitter.com/I7sMexzH4t

— Pokémon (@Pokemon) 5 de marzo de 2018