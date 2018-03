El triatleta sudafricano Mhlengi Gwala fue atacado mientras entrenaba en su bicicleta, cuando sujetos desconocidos le causaron heridas graves con un serrucho en una pierna, por lo cual se le debió practicar una cirugía.

Los atacantes tumbaron a Gwala de la bicicleta cuando subía una cuesta. Sin embargo, no lograron alcanzar la arteria principal y los médicos confían en salvar la pierna del atleta.

El deportista pudo hacer señales de auxilio a un vehículo que pasaba por el lugar, para ser llevado a un hospital.

El ataque ha provocado temor en la población de Durban. El director de programa para atletas de élite de la provincia de KwaZulu-Natal, Dennis Jackson, aseguró que no pensaba que el deportista tuviera “enemigos”, y lo calificó como un embajador “maravilloso del deporte”.

Gwala, luego de superar las adicciones al alcohol y a las drogas, representó a Sudáfrica en Chicago en 2015 y en Holanda como triatleta.

Se ha organizado, además, una campaña con el fin de recaudar fondos para el deportista.

Update: Mhlengi is well and is in good spirits! Thank you everyone who has been so supportive to him during this time 🙏🏻 the campaign has already raised over R500k !!!

— Henri Schoeman (@H_Schoeman) March 8, 2018