Cinco países continúan expulsando la mayoría de personas refugiadas

Dos tercios de las personas refugiadas en el mundo provienen de sólo cinco países, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Y la mitad de esos desplazados de manera forzosa son niñas y niños víctimas de violencia, persecución y discriminación tras abandonar su país de origen para salvar sus vidas.

Los lugares que solían llamar hogar la mayoría de los refugiados y luego los expulsaron de cierta forma son:

1- Siria: 6,3 millones

2- Afganistán: 2,6 millones

3- Sudán del Sur: 2,4 millones

4- Myanmar: 1,2 millones

5- Somalia: 986 mil 400 (en 2017, retornaron 41,500 refugiados que llevaban décadas exiliados)

La guerra, los conflictos interétnicos y la persecución -por motivos religiosos u otros-, están detrás de esos desplazamientos forzados, que lejos de disminuir tienden a incrementarse.

De tal suerte, especialistas de la Organización de Naciones Unidas consideran que cada 4,1 segundos apróximadamente hay un nuevo refugiado en alguna parte del planeta.

Más de 25,4 millones de refugiados en el mundo

Desmontamos #FalsosMitos sobre refugiados como el del vídeo: en el caso del Comité español de ACNUR, de cada 100€, 89 se envían a proyectos de ACNUR en el mundo, los 11 restantes se asignan a sensibilización y captación en España. https://t.co/YGvHfckOnQ #ComitéEspañolDeACNUR pic.twitter.com/lh4hfKW2wh — ACNUR Comité Español (@eACNUR) 15 de agosto de 2018

