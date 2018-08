¿Afectará la economía la pérdida de categoría del aeropuerto La Aurora?

El Aeropuerto Internacional La Aurora perdió la categoría I de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), pero autoridades descartan posibles efectos negativos por la medida.

Según el director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, solo se trata de la salida de una lista internacional que no impactará en el funcionamiento normal de la terminal aérea.

“Todo sigue operando con normalidad”, subrayó, respecto de la controversia en torno a la eventual suspensión de vuelos de aerolíneas comerciales como American Airlines, Delta u otras.

“Los vuelos privados, con matrícula guatemalteca, también podrán seguir volando a Estados Unidos”, agregó.

Sin embargo…

Reconoció que “como un ente internacional (FAA) en la competitividad, se ve afectada en el sentido de que no somos un país que tengamos una categoría uno y que estemos en un listado”.

“Lo que hacen es removernos de esa lista y es la única falencia que ahora tenemos en este caso”, insistió.

CATEGORÍA I: Cumple con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La FAA evalúa a las autoridades de aviación civil del país y determina si se autoriza y supervisa a los transportistas aéreos conforme las normas de seguridad operacionales de la aviación establecidas por la OACI.

CATEGORÍA II: No cumple con las normas de OACI.

FAA evalúa a la autoridad de aviación civil del país y determina que no proporciona supervisión de seguridad operacional de sus operadores aéreos, como exigen la OACI.

Argueta admitió que costó trabajo llegar a esa categoría perdida el 3 de agosto, según el Programa de Evaluación Internacional de Seguridad (AISA) de la FAA.

Sin embargo, aseveró: “Desde el inicio de mi gestión ya sabíamos que esto venía”.

“Desde entonces estoy trabajando en el tema, no es que lo haya dejado descuidado”, aclaró.

Asimismo, hizo ver que la FAA estableció el sistema de categorías para hacer notar “que cada país cumple con la observancia de las regulaciones de los operadores comerciales que vuelan desde su país de origen hacia Estados Unidos”.

“En este caso, nosotros, como Guatemala, no hemos tenido problemas; nuestra seguridad operacional es buena. En eso no tenemos ningún problema, solo que no podemos demostrarlo porque ellos no han venido a auditarnos”, remarcó.

Según el protocolo de la FAA, a los cuatro años de no hacerse una auditoría en el Estado de origen (en este caso Guatemala) se deduce que no le interesa y lo sacan de la lista.

“Y puesto que ya pasaron seis años y no hemos tenido una auditoría, ya venía en camino la notificación oficial de que se nos removía de esa lista”, el funcionario.

Hizo énfasis en que “la categoría no va sobre el aeropuerto, va sobre el Estado de Guatemala”.

No obstante, Argueta prometió: “Estoy trabajando y vamos a recuperar a Guatemala a ese listado”.

¿Por qué La Aurora perdió la categoría I de la FAA?

