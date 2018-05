Pasajero abre ventanilla de avión porque tenía calor y le sale caro

Aunque parece insólito, el pasajero de un avión quiso refrescarse abriendo una ventanilla de la aeronave. Por desgracia para él, lo que hizo fue activar la palanca de la salida de emergencia, por lo que la puerta se soltó de su marco y el tobogán de escape se desplegó sobre la pista de aterrizaje. El descuido le costó quince días de arresto y una cuantiosa multa.



El hecho se registró en el aeropuerto de Mianyang, en China. Cuando indagaron al hombre, este justificó su acción aduciendo que “hacía tanto calor dentro del avión, que simplemente empujé hacia abajo la manilla que estaba a mi lado”, detalla el South China Morning Post.

Pasajero no siguió instrucciones



Afortunadamente, todo ocurrió durante el desembarque de pasajeros y no cuando estaba en el aire. Aunque no hubo daños humanos que lamentar, el hombre de 25 años sí salió afectado, pues la tripulación dio aviso a las autoridades y fue capturado por la eliminación no autorizada de instalaciones de un avión.



La imprudencia le costó al acalorado joven 15 días de detención y una multa de US$11 mil para cubrir los gastos de reparación. La aerolínea aclaró que a los pasajeros siempre se les imparte información de las medidas de seguridad, entre ellas cuáles son las salidas de emergencia.

Con información de Caracol.

