A sus 30 años, el talento del futbolista guatemalteco Marco Pablo Pappa Ponce se ha visto opacado por una serie de incidentes extrafutbolísticos durante su carrera deportiva que lo ha llevadoa a jugar profesionalmente en Estados Unidos, Holanda y Guatemala.

El volante nacional se formó en las fuerzas básicas de Municipal y en julio de 2008 fue fichado por el Chicago Fire de la MLS, donde anotó el primer triplete de su carrera. En septiembre de 2012 fue presentado con el Sportclub Heerenveen de Holanda. En 2015, el Seattle Sounders de la MLS le dio la bienvenida al jugador guatemalteco y posteriormente pasó al Colorado Rapids.

El 17 de diciembre de 2015, el portal TMZ Sports informó que Marco Pablo Pappa fue apuñalado en el abdomen por su novia, Stormy Keffeler, exmiss Washington. El futbolista necesitó una cirugía y trasladado al Harborview Medical Centerse. En el lugar del hecho, las autoridades encontraron un cuchillo ensangrentado en la cocina y los rastros de sangre hacia el baño.

El 20 de julio de 2015, se conoció que Pappa fue detenido en Seattle por conducir bajo efecto de alcohol y exceder el límite de velocidad. En esa ocasión, el jugador fue puesto a disposición de los médicos del Programa de la MLS de Abuso de Sustancias y Salud del Comportamiento (SABH por sus siglas en inglés) y la Major League Soccer abrió una investigación.

Arrest report shows #Sounders‘ Marco Pappa had blood-alcohol level twice the legal limit: http://t.co/XuLI3Ytmil pic.twitter.com/aZjXfHQ9L3

— Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) July 24, 2015