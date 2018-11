Pablo Pérez: “No puedo jugar en una cancha donde puedo llegar a morir”

Los incidentes que se dieron momentos antes de la final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Boca Juniors, siguen dando de que hablar. El último fue Pablo Pérez, jugador “xeneize” quién habló de las situación que vivió con sus compañeros.

El jugador de Boca reveló detalles del ataque al bus del equipo: “Nos agredieron hasta la puerta, hasta antes de entrar”.

“Cuando me fui en la ambulancia, apenas salí del estadio nos volvieron a tirar piedras. Podrían habernos lastimado de nuevo camino al hospital”, indicó Pérez.

El mediocampista también reveló que Guillermo Barros Schelotto le llamó mientras se encontraba en el hospital, para decirle que el partido se jugaba y tenía que regresar.

“No podía jugar, nos estaba obligando. ¿Qué pasaba si jugabamos y ganábamos? ¿Quién nos saca de ahí? La gente estaba loca antes de entrar, si nosotros ganábamos y le dabamos la vuelta a su cancha, me matan. No puedo jugar al futbol así, si vengo a una cancha donde se que puedo morir.”, Pablo Pérez.

Una mala experiencia

“No sé bien lo que pasó, pero fue todo muy raro. Estaba toda la gente acumulada en un solo lugar y fueron tres minutos que no se los deseo a nadie”.

Pablo Pérez agregó que “estoy muy apenado, también por la gente de River, porque hay gente que no tiene nada que ver y se está fumando todo esto. Es una tristezapara todos, para la gente de Boca y River y para el espectáculo también”.

Por último el jugador argentino se mostró molesto: “Esto no puede pasar más. Si me sacan el ojo, no me lo paga nadie”.

