Cerca de la MLS, Pablo Aguilar la joven promesa del fútbol nacional

Ver sus goles en Youtube, bien podría ilusionar a una fanaticada chapina que necesita nuevos ídolos. Pablo Aguilar es una joven promesa del fútbol nacional que brilla en Estados Unidos y que tiene una buena oportunidad de ingresar en un equipo de la Major League Soccer (MLS). Te presentamos la charla que tuvo en los estudios de Antigua Sports.

Pablo tuvo una participación destacada durante 4 años en la Universidad de Virginia en donde se alzó con el cetro del balompié universitario en Estados Unidos. Además ha participado en la Sub 20 de la azul y blanco.



Ahora espera el combine draft de la MLS, en el cual puede ser elegido para integrar un equipo de la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Para conocer su trayectoria en la referida casa de estudios superiores de Estados Unidos, ingresa aquí.

Here is a look at today’s starting XI against Fordham.

Watch tonight’s NCAA Second Round match on ESPN3/@ACCNetworkExtra https://t.co/qXqj9u0ejZ pic.twitter.com/PtGTZKB9YN

— UVA Men’s Soccer (@UVAMenSoccer) November 19, 2017