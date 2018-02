Personal de Oxfam organizó orgías durante operación de ayuda en Haití

Algunos trabajadores de la oenegé Oxfam contrataron a prostitutas en Haití durante la operación de ayuda, tras el terremoto que destruyó ese país caribeño, denunció un diario británico. La organización niega que haya existido encubrimiento.

Según el diario The Times, después del terremoto de 2010 que devastó la isla y dejó cerca de 300 mil muertos, un alto cargo de la organización contrató a jóvenes prostitutas.

Oxfam covered up the use of prostitutes by senior aid workers in earthquake-hit Haiti https://t.co/cLITJcP8mo

Grupos de jóvenes prostitutas fueron invitadas a casas y hospedajes pagados por la organización para fiestas sexuales, según una fuente que aseguró haber visto imágenes de una orgía en la que las trabajadoras sexuales tenían camisetas de Oxfam.

La organización ordenó una investigación interna en 2011 que determinó que había una “cultura de la impunidad” entre algunos empleados, pero fue incapaz de averiguar si algunas de las prostitutas eran menores de edad, señaló el rotativo. The Times revela que el director para de Oxfam para Haití, Roland van Hauwermeiren, renunció sin haber recibido ninguna sanción disciplinaria, pese a que, supuestamente, admitió haber contratado a prostitutas.

The behaviour uncovered by The Times in Haiti 2011 was totally unacceptable, contrary to our values and the high standards we expect of our staff. Our full statement: https://t.co/0lKgom5YIG – Soph

— Oxfam (@oxfamgb) February 9, 2018